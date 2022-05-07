Real Betis 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Barcelona, 69 puana yükseldi. Real Betis ise 58 puana yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 00:13