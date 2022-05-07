Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Hoffenheim - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSENMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?