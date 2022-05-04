Bournemouth Premier Lig'e yükseldi!

İngiltere Championship Ligi'nin 45. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşan Bournemouth rakibini 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunda düştüğü Premier League'e yeniden yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 09:42