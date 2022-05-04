Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Rusya Premier Lig

Krasnodar ile Lokomotiv Moskova Rusya Premier Ligi'nin 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 10:30