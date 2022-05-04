Newcastle United - Western United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Avustralya A Ligi

Newcastle United - Western United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Avustralya A Ligi

Newcastle United ile Western United bugün Avustralya A Ligi'nin 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Newcastle United - Western United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 09:02