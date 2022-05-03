VILLARREAL – LIVERPOOL MAÇI İZLE | Villarreal – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal – Liverpool maçı muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor! Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiminde oynanacak Villarreal – Liverpool maçının detayları araştırılmaya başladı. Villarreal – Liverpool rövanş maçında final biletini almak isteyen iki takım için de heyecanlı bekleyiş devam ederken; Villarreal – Liverpool maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde…

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 15:30