Bournemouth - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

Bournemouth ile Nottingham Forest İngiltere Championship'in 45. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Bournemouth - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hakkında merak edilenler haberimizde...

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 45. haftada Bournemouth ile Nottingham Forest mücadele edecek. Bournemouth - Nottingham Forest maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

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BOURNEMOUTH - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Nottingham Forest karşılaşması 3 Mayıs Salı günü 21.00'de başlayacak. Bournemouth - Nottingham Forest BeiN Sports 4'te canlı yayınlanacak.