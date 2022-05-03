İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 45. haftada Bournemouth ile Nottingham Forest mücadele edecek. Bournemouth - Nottingham Forest maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...
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BOURNEMOUTH - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bournemouth - Nottingham Forest karşılaşması 3 Mayıs Salı günü 21.00'de başlayacak. Bournemouth - Nottingham Forest BeiN Sports 4'te canlı yayınlanacak.