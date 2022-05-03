VILLARREAL – LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE | Villarreal – Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11’ler
Villarreal – Liverpool mücadelesinde final biletinin sahibi olmak isteyen iki takım da bugün kozlarını İspanya’da paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan doruğa çıkarken; Villarreal – Liverpool karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler ‘Villarreal – Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Villarreal – Liverpool canlı izle, Villarreal – Liverpool rövanş maçı kaçta başlayacak?’ sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. Villarreal – Liverpool maçına dair detaylar ve Villarreal – Liverpool maçının muhtemel 11’leri haberimizde…
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 20:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 20:30
Villarreal - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam doruğa çıkacak. El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool mücadelesinde iki takım da, final biletini almak için ter dökecek. İşte Danny Makkelie yönetiminde oynanacak rövanş maçına dair merak edilenler...
VILLARREAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Villarreal - Liverpool maçı 3 Mayıs Salı günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.
VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER
- Rullİ
- Foyth
- Albiol
- Torres
- Estupinan
- Capoue
- Coquelin
- Parejo
- Lo Celso
- Chukwueze
- Dia
LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER
- Alisson
- Alexander-Arnold
- Konate,
- Van Dijk
- Robertson
- Henderson
- Fabinho
- Thiago
- Salah
- Mane
- Diaz