Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda | UEFA Şampiyonlar Ligi

Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda | UEFA Şampiyonlar Ligi

Villarreal - Liverpool maçı için geri sayım devam ediyor ve futbolseverler Villarreal - Liverpool maçının detaylarını araştırıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Villarreal - Liverpool maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 12:00