Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un, yeni sözleşme imzaladı.

Alman teknik adam, İngiliz temsilcisi ile 2024 yılında sona erecek kontratını uzattığını ve 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Klopp ise, "Burada, iki daha kalacağım. Sadece ben değil tüm antrenörlerim. Bence önemli olan da bu. Eşim kalmamı istedi, iyi bir koca olarak eşiniz kalmanızı istediğinde ne yaparsınız, kalırsınız. Nedenlerden biri de bu ama tek neden değil. Kulübü seviyorum, harika bir yer. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. 6.5 yıldır buradayım. Yıllar önce kulüp Alman teknik direktör getirmenin iyi fikir olduğunu düşündü ve buradayız... Futbol için uzun bir süre. Umarım bu sürenin birlikte tadını çıkartırız. Yakında görüşmek üzere." dedi.

2015'ten bu yana Liverpool'da teknik direktörlük görevini yürüten Jürgen Klopp, İngiliz deviyle; Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Premier Lig şampiyonluğu ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu başarıları yakaladı.