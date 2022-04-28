HEDEFİ RUSYA LİGİ

Rus basınına konuşan Cebeci, Yusuf'un Rusya'da kalmak ve CSKA Moskova için oynamaya devam etmek istediğini doğruladı. Menajer Cebeci, milli futbolcunun Rusya Premier Ligi kazanmak istediğini belirtirken, oyuncusunun kulüpte mutlu olduğunu ve takıma yardımcı olabilmek için maksimumunu vermeye hazır olduğunu ifade etti.