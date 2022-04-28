Devre arası CSKA Moskova'ya kiralık giden Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki geleceği çok çabuk belli oldu. Bunda hiç şüphesiz gösterdiği performansın katkısı büyük. Milli futbolcu, Rus devi CSKA Moskova'da kalmaya devam edecek. Konuya ilişkin Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci son noktayı koydu.
Türkiye'ye geri dönecek mi? Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması
Transfer haberi: Trabzonspor'un altyapısından yetişerek Lille'e transfer olan sonrasında da CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye geri döneceği iddia edilmişti. Milli futbolcunun adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri oyuncunusunun geleceğiyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu. İşte o transfer sözleri...
HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?
Yıldız futbolcunun gelecek sezon CSKA'da mı kalacağı, Lille'e mi döneceği yoksa adının anıldığı eski takımı Trabzonspor'a mı gideceği belli oldu.
SPEKÜLASYONLARA NOKTA KOYDU
Rus ekibiyle 10 maça çıkan ve bu maçlarda 8 gol ve 2 asistlik müthiş katkısıyla manşetleri süsleyen Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili spekülasyonlara Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci son noktayı koydu.