İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Espanyol sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Espanyol - Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Rayo Vallecano maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de D-Smart 90. kanalda canlı yayınlanacak.