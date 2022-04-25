Antalyaspor - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 1-2 (Antalyaspor - Shakhtar maç özeti)
Hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 22:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 23:00
Barış temalı özel maçta Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Kırmızı beyazlıların golünü Mustafa Erdilman kaydetti. Shakhtar'ın golleri ise Solomon ve Topalov'dan geldi.
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