Milli futbolcu Cenk Tosun'un, İngiltere'deki kariyerine dair flaş bir gelişme yaşandı.
İngilizler duyurdu! Cenk Tosun Everton'a veda mı ediyor?
Milli futbolcu Cenk Tosun'un İngiltere'deki kariyeri netleşmeye başladı. 2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan golcü oyuncu ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz basını, 30 yaşındaki forvetin Everton'daki geleceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 12:00
30 yaşındaki golcü, yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası son dönemde forma şansı bulamamıştı.
Everton'daki kontratı bu yaz sonunda sona erecek Cenk Tosun ile ilgili transfer kararı verildi.