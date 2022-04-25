TRANSFER HABERLERİ | Merih Demiral ve Michy Batshuayi gelecek sezon aynı takımda!

Son dakika transfer haberleri... İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Premier Lig kulübü Everton, sezon başında Beşiktaş'a katılan Michy Batshuayi ve Atalanta'da forma giyen milli yıldız Merih Demiral ile ilgileniyor. Premier Lig'de küme düşme potasından kurtulmaya çalışan Merseyside kulübü gelecek sezon için güçlü bir takım kurmak istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 12:33