Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana ile Fiorentina bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - FIORENTINA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Fiorentina maçı 24 Nisan Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve maç S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.