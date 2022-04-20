Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Celta Vigo - Getafe maçı CANLI

Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Celta Vigo - Getafe maçı CANLI

La Liga'nın 33. haftasında Celta Vigo ile Getafe karşı karşıya gelecek. Peki, Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Celta Vigo - Getafe maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 09:30