Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Celta Vigo - Getafe maçı CANLI
La Liga'nın 33. haftasında Celta Vigo ile Getafe karşı karşıya gelecek. Peki, Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Celta Vigo - Getafe maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 09:30
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Celta Vigo ile Getafe kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Celta Vigo, topladığı 39 puanla 11. sırada bulunuyor. 32 puan toplayan Getafe ise 18. sırada yer alıyor.
CELTA VIGO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 33. haftasında oynanacak Celta Vigo - Getafe maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.
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