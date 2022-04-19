MHK'da görev dağılımı yapıldı! İşte yeni yönetim

Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonucunda MHK'daki görev dağılımı da belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 17:08