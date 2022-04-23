İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Aston Villa maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Justin, Fofana, Çağlar, Castagne, Mendy, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman, Daka

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Young, Luiz, McGinn, Ramsey, Coutinho, Bailey, Watkins