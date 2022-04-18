Belçika Kupası final maçında Gent ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Peki, Gent, Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Gent - Anderlecht maçının yayın bilgileri...
GENT - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika Kupası finalinde oynanacak Gent - Anderlecht maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.
GENT - ANDERLECHT MUHTEMEL 11'LER
Gent: Musso; Djimsiti, Merih, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel
Anderlecht: Patricio; Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone