Gent - Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Gent - Anderlecht maçı CANLI İZLE

Gent - Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Gent - Anderlecht maçı CANLI İZLE

Belçika Kupası finalinde Gent ile Anderlecht karşı karşıya gelecek. Peki, Gent- Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent - Anderlecht maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 12:30