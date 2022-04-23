PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG - Lens CANLI İZLE

PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG - Lens CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Paris-Saint Germain (PSG) ile Lens kozlarını paylaşacak. Peki, PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG - Lens maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 11:00