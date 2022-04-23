Fransa Ligue 1'in 34. haftasında PSG ile Lens kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi PSG, topladığı 77 puanla zirvede bulunuyor. Lens ise 53 puanla 7. sırada yer alıyor.
PSG - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ligue 1'in 34. haftasında oynanacak PSG - Lens maçı 23 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
PSG - LENS MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Danilo, Verratti, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar
Lens: Farinez; Wooh, Danso, Gradit; Clauss, Doucoure, Costa, Fofana, Haidara; Kalimuendo, Sotoca