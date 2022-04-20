Udinese - Salernitana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Udinese - Salernitana maçı CANLI

Udinese - Salernitana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Udinese - Salernitana maçı CANLI

Serie A 19. hafta erteleme maçında Udinese ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Peki, Udinese - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Udinese - Salernitana maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 11:00