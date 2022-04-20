Udinese - Salernitana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Udinese - Salernitana maçı CANLI
Serie A 19. hafta erteleme maçında Udinese ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Peki, Udinese - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Udinese - Salernitana maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 11:00
İtalya Serie A'da 19. hafta erteleme maçında Udinese ile Salernitana kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Udinese, topladığı 39 puanla 12. sırada bulunuyor. 19 puan toplayan Salernitana ise son sırada yer alıyor.
UDINESE - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A 19. hafta erteleme maçında oynanacak Udinese - Salernitana maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak
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