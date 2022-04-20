Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Osasuna - Real Madrid CANLI İZLE

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Osasuna - Real Madrid CANLI İZLE

La Liga'nın 33. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Osasuna - Real Madrid maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 09:27