Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Osasuna - Real Madrid CANLI İZLE
La Liga'nın 33. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Osasuna - Real Madrid maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 09:27
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Osasuna ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Osasuna, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor. 75 puan toplayan Real Madrid ise zirvede yer alıyor.
OSASUNA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 33. haftasında oynanacak Osasuna - Real Madrid maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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