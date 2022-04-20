İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Juventus ile Fiorentina kozlarını paylaşacak.
Juventus, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak final için avantaj elde etmişti. Juventus - Fiorentina eşleşmesinde tur atlayan taraf finalde Inter'in rakibi olacak.
JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Juventus - Fiorentina maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.