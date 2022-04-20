Juventus - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Fiorentina maçı CANLI İZLE

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Fiorentina maçı CANLI İZLE

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Juventus - Fiorentina maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 11:00