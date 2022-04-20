Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşacak.
Leipzig - Union Berlin eşleşmesinde tur atlayan taraf, finalde Freiburg'un rakibi olacak.
LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Almanya Kupası yarı finalinde oynanacak Leipzig - Union Berlin maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3, Spor Smart ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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