Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Bordeaux ile Saint Etienne kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bordeaux - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Bordeaux ile Saint Etienne karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bordeaux - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORDEAUX - SAINT ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bordeaux - Saint Etienne maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20:00'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.