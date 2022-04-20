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Bordeaux - Saint Etienne maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Bordeaux ile Saint Etienne kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bordeaux - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Bordeaux ile Saint Etienne karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bordeaux - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BORDEAUX - SAINT ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bordeaux - Saint Etienne maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20:00'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.