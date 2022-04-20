Manchester City - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Manchester City sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Brighton maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele S Spor'ta canlı yayınlanacak.