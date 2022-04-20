Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Monaco ile Metz kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Monaco - Metz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco ile Metz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Monaco - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Metz maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.