Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Inter - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız

Inter - Milan maçını canlı İZLEMEK için tıklayınız

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Milan maçı 19 Nisan Salı günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

INTER - MILAN MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud