Cristiano Ronaldo Liverpool'a karşı yok!
İngiltere Ligi takımlarından Manchester United, yeni doğan çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo'nun Liverpool maçında forma giymeyeceğini duyurdu.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 14:06
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Aile, her şeyden önemlidir ve Cristiano bu zor zamanlarda sevdiklerinin yanında olacak. Bu sebeple Salı akşamı oynanacak Liverpool maçında kendisi yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, önceki gün yaptıkları açıklamada doğumunu bekledikleri ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.