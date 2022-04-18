İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen Gana asıllı forvet oyuncusu Inaki Williams, rekor performansını sürdürüyor.
Athletic Bilbao'nun yıldızı Inaki Williams'tan tarihi performans!
İspanya Ligi takımlarından Athletic Bilbao forması giyen 27 yaşındaki Inaki Williams, Celta Vigo maçıyla birlikte La Liga'da üst üste 224. karşılaşmasına çıktı ve bu alanda ulaşılması zor bir rekor kırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 11:29
Williams, Bilbao formasıyla La Liga'da üst üste 224. maçına çıkarak bu alanda rekorunu geliştirmeye devam etti.
Rekorun önceki sahibi ise 202 maçla Juanan Larranaga'ydı.