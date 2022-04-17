West Ham United - Burnley maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Burnley maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında West Ham United sahasında Burnley'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 14:00