Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor ve Alanyaspor yarı final bileti alan takımlar olmuştu.
ALANYASPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Alanyaspor - Sivasspor maçının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Alanyaspor – Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 20 Nisan Çarşamba günü 20:30'da başlayacak. Bu kritik müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı olarak ekranlara gelecek.