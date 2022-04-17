Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 16:19 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 16:20