İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında Granada ile Levante kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.

Levante'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gomez, 56'da Morales (p), 77. dakikada Malsa ve 90+5'te ise Soldado kaydetti. Granada'nın tek golü ise 90+2. dakikada Collado'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte 54. dakikada Sanchez çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorun ardından Granada'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 29 puanda kaldı. Levanta ise 25 puana çıktı.

Ligin 33. haftasında Granada deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Levante ise Sevilla'yı ağırlayacak.