İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Genoa sahasında Lazio'yu konuk etti. Roma temsilcisi rakibini Ciro Immobile'nin 3 gol kaydettiği maçta 4-1 mağlup etti. Lazio'nun diğer golü ise Marusic'ten geldi.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Alexander Blessin'in ekibi Genoa ile Maurizio Sarri'nin yönettiği Lazio karşı karşıya geldi.



Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lazio 4-1 kazanırken konuk ekipte hattrick yapan Ciro Immobile yıldızlaştı. 31. dakikada Adam Marusic ile öne geçen Lazio, Ciro Immobile'nin 45+1, 63 ve 76. dakikada attığı gollerle rakibini gole boğdu. Ev sahibi Genoa'nın tek golü ise 68. dakikada Laziolu Patric'in kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi.



Bu sonuçla beraber puanını 55'e yükselten Lazio maç fazlasıyla 5. sıraya çıkarken, 22 puanlı Genoa 19. sırada kaldı.



Ligin 33. haftasında Genoa, deplasmanda Milan'a konuk olurken Lazio, kendi evinde Torino'yu ağırlayacak.