Southampton 1-0 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jan Bednarek kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 19:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 20:24
Müsabakayı Southampton 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jan Bednarek kaydetti.
Southampton ligde 5 maç sonra galip gelirken, Arsenal üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Southampton puanını 39 yaptı. Arsenal ise 54 puanda kaldı.