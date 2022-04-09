Reims - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims sahasında Rennes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Reims - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 16:31
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Reims - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REIMS - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Reims - Rennes maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.