Borussia Dortmund 6-1 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da, Borussia Dortmund evinde Wolfsburg'u 6-1 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 24. dakikada Tom Rothe, 26. dakikada Axel Witsel, 28. dakikada Manuel Akanji, 34. dakikada Emre Can ile 38 ve 54. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 81. dakikada Ridle Baku'dan geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 18:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 18:23