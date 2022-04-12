Yusuf Yazıcı Rusya'ya damga vurdu!
Fransa ekiplerinden Lille'den Rus takımı CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı performansıyla fark yaratıyor. Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 10:37
Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.