Yusuf Yazıcı Rusya'ya damga vurdu!

Fransa ekiplerinden Lille'den Rus takımı CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı performansıyla fark yaratıyor. Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 10:37