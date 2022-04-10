Angers 1-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Zeki Çelik'in asisti 1 puanı kurtardı!

Fransa Ligi'nde Lille, Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Angers ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lille'de temsilcimiz Burak Yılmaz da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 17:57