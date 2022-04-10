Angers 1-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Zeki Çelik'in asisti 1 puanı kurtardı!
Fransa Ligi'nde Lille, Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Angers ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lille'de temsilcimiz Burak Yılmaz da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 17:57
İlk yarısı 0-0 biten maçta Angers, 64. dakikada Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Lille, 74. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Edon Zhegrova'nın golüyle eşitliği sağladı.
Lİlle'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Lille 48, Angers ise 33 puana yükseldi.
Lille, gelecek hafta Lens'a konuk olacak. Angers ise Nantes'a konuk olacak.