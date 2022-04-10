CANLI SKOR - Strasbourg-Lyon maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 31. hafta müsabakaları oynanıyor. Strasbourg sahasında Lyon'u konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili merak edilenler...
STRASBOURG-LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Strasbourg'un sahasında Lyon'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
STRASBOURG-LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Strasbourg: Sels; Djiku, Nyamsi, Caci; Lienard, Bellegarde, Aholou, Sissoko, Guilbert; Gameiro, Ajorque
Lyon: Lopes; Emerson, Lukeba, Boateng, Gusto; Ndombele, Mendes; Aouar, Paqueta, Faivre; Dembele