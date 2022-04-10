Strasbourg - Lyon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Strasbourg - Lyon CANLI

Strasbourg - Lyon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Strasbourg - Lyon CANLI

Fransa Ligue 1'de 31. hafta maçında Strasbourg, evinde Lyon'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Strasbourg - Lyon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 13:45