Levante - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Levante - Barcelona CANLI

İspanya La Liga'da 31. hafta maçında Levante, evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Levante - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da futbol heyecanı 31. hafta mücadeleleri ile devam edecek. Zirve takibini sürdürmek isteyen Barcelona, deplasmanda Levante'ye konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levante - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVANTE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Levante - Barcelona maçı 10 Nisan Pazar günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele S Sport ve Smart Sport'ta canlı yayınlanacak.

Levante muhtemel 11:

Cárdenas; Miramón, Pier, Sergio Postigo, Vezo, Son, Nemanja Radoja, Pepelu, Melero, Morales.

Barcelona muhtemel 11:

Ter Stegen; Dani Alves, Eric García, Ronald Araujo, Jordi Alba, Busquets, de Jong, Pedri, Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres.