Marsilya - Montpellier maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Marsilya - Montpellier CANLI

Marsilya - Montpellier maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Marsilya - Montpellier CANLI

Fransa Ligue 1'de 31. hafta maçında Marsilya, evinde Montpellier’i ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Marsilya – Montpellier maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022- 13:39