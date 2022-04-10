Torino Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da Torino, sahasında Milan'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında Inter ve Napoli ile yarışan Milan, Torino engelini mutlaka aşmak istiyor. Peki, Torino - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Torino - Milan maçına dair bilmeniz gerekenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 12:59
İtalya Serie A'da şampiyonluğun güçlü adaylarından ve lider durumda bulunan Milan, deplasmanda Torino'ya konuk olacak.
Torino Milan maçı, 10 Nisan Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
Öte yandan Torino Milan maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.