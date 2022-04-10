Torino Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da Torino, sahasında Milan'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında Inter ve Napoli ile yarışan Milan, Torino engelini mutlaka aşmak istiyor. Peki, Torino - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Torino - Milan maçına dair bilmeniz gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 12:59