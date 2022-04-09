Rusya Premier Lig'in heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 24. hafta mücadelesinde Khimki sahasında Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve Sadygov ile 9. dakikada 1-0 öne geçti.

Golün ardından CSKA Moskova baskısını artırdı ve ilk olarak 32. dakikada Ushakov ile beraberliği yakaladı. Ardından 44. dakikada Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Bu golle Yusuf Yazıcı Rusya Premier Ligi'ndeki 8. golünü kaydetmiş oldu.

İkinici yarının başlamasıyla sazı eline alan ev sahibi takım 54. ve 86. dakikada Rudenko ve 80. dakikada Sabovic'in gollerine engel olmayan CSKA sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.