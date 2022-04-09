Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un önlenemez düşüşü sürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Loris Karius'un ismi, Greuther Fürth'le geçiyor.
Loris Karius’un son halini görenler şoke oldu!
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un önlenemez düşüşü sürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Loris Karius'un son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Liverpool'un kaleci antrenörü John Achterberg, Alman kaleciyle yolların bir an önce ayrılması gerektiğini savundu. Achterberg, "Umarım Karius problemi en kısa sürede çözülür. Haziran sonuna kadar beklemek ve kulübede oturmak ne Karius'a ne de bize bir şey kazandırır" dedi.
DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURAN HATA
Loris Karius, Liverpool forması altında son maçına 26 Mayıs 2018'de çıkmıştı. Karius, Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaptığı hatalarla maça damga vurmuştu. Kiev'de oynanan finalde yaptığı hatalarla gündem yaratan Karius, sonrasında Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.