Mallorca 1-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) Vedat Muriqi attı Atletico Madrid yıkıldı!

İspanya Ligi'nde Mallorca, Atletico Madrid'i Vedat Muriqi'nin tek golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 19:26