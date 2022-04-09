Southampton - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI İZLE) | İngiltere Premier Lig

Southampton - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI İZLE) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Southampton ve Chelsea kritik maçta karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Southampton - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 14:33