Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Spezia sahasında Inter'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Spezia ile Inter karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Inter maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.