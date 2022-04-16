Premier Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Brighton kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Tottenham, topladığı 57 puanla 4. sırada bulunuyor. 37 puan toplayan Brighton ise 11. sırada yer alıyor.
TOTTENHAM - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanacak Tottenham - Brighton maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
TOTTENHAM - BRIGHTON MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Reguilon; Kulusevski, Son, Kane
Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Cucurella; Lamptey, Mwepu, Bissouma, Caicedo, Trossard; Welbeck, Mac Allister